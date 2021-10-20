Делегация талибов приехала в Москву на переговоры по Афганистану

Представители движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) прилетели в Москву, где должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану.

В консультациях и форуме примут участие делегаты из десяти стран региона, министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи.

Как передает РИА Новости, талибы также проведут двусторонние встречи.

Ранее представитель движения сообщил, что "Талибан" собирается просить экономическую и политическую поддержку у стран-участниц конференции.