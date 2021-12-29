Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

В ходе заседания прокурор заявлял, что "Мемориал"* поддерживал незаконные протестные акции, направленные на дестабилизацию России. Защита намерена обжаловать решение суда.

Мосгорсуд сегодня вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Причиной стали "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах".





