29 Декабря 2021
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

Мосгорсуд сегодня вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Причиной стали "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах".

В ходе заседания прокурор заявлял, что "Мемориал"* поддерживал незаконные протестные акции, направленные на дестабилизацию России. Защита намерена обжаловать решение суда.

Накануне Верховный суд России принял решение ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал"* по иску Генпрокуратуры.

Теги: мемориал, мосгосуд, иноагент, ликвилация, прокуратура



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