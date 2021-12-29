Генсек Совета Европы обвинила Россию в отходе от "европейских ценностей"

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия продолжает отдаляться от "общеевропейских ценностей" в связи с ликвидацией общества "Мемориал", ранее внесенного в список НКО-иноагентов и накануне ликвидированного Верховным судом РФ.

"[Это] разрушительная новость для гражданского общества в Российской Федерации. Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако Российская Федерация, похоже, все дальше отходит от общеевропейских стандартов и ценностей", - говорится в заявлении генсека Совет Европы.

Она напомнила, что Россия также проигнорировала неоднократные призывы пересмотреть закон об иностранных агентах.

Представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил в суде, что "Мемориал" спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства, а также под видом восстановления исторической памяти пытается реабилитировать нацистских преступников.

По мнению историка Андрея Фурсова, то, что называют сталинскими репрессиями, было многослойным процессом и отражало борьбу в верхах. В ней окончательно победил в 1939 году Иосиф Сталин, и в том же году репрессии почти прекратились. И хотя репрессии являются трагической страницей в истории СССР и России, спекулировать на их масштабах недопустимо. Что касается европейских ценностей, то Фурсов считает, что именно Европа от них отошла, предав самые основы европейской цивилизации.