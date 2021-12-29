Эксперты оценили перспективы бюджетных доходов Екатеринбурга в 2022 году

Перед новым годом власти Екатеринбурга приняли бюджет на 2022 год и плановый период 2022-2024 года, что изменилось в экономике города и как это повлияло на план по распределению бюджета, какие направления станут приоритетными и за счет чего экономика будет развиваться? Средства городского бюджета будут направлены, в частности, на подготовку к масштабным мероприятиям – XXXII Всемирным летним студенческим играм 2023 года и 300-летию столицы Урала.

Мы поговорили с экспертами о том, какие итоги года в экономике Екатеринбурга можно подвести. Руководитель Центра стратегического развития территорий Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Екатериной Захарчук и заведующий сектором финансового стратегического развития Института экономики УрО РАН Алексей Пасынков предоставили данные о том, на какие сферы Екатеринбург готов тратить большие деньги, а на какие направления будет сокращать финансирование, также эксперты оценили перспективы восстановления собственной доходной части бюджета уральской столицы в 2022 году.

Один из главных итогов - бюджет Екатеринбурга существенно вырос, по данным эксперта Екатерины Захарчук, если в 2020 году доходы составляли 47 млрд. руб, то в 2022 году они вырастут до 56 млрд. руб. Однако значительная часть прироста доходов происходит благодаря увеличению межбюджетных трансфертов из регионального и федерального бюджетов (с 24 до почти 30 млрд. руб.), собственные доходы также планируется увеличить с 19 млрд. руб. (2021) до 22,3 млрд. руб. (2022 г). "И в случае продолжения ограничений по ковиду, собираемость собственных доходов будет под большим вопросом", - отмечает эксперт.

Если рассматривать разные статьи доходов, то можно легко заметить разнонаправленность изменений в уровне финансирования. По данным эксперта УрО РАН, распределение будет выглядеть так:

Вырастут расходы:

1. На физическую культуру и спорт (2117 млн руб.),

2. Национальную экономику (2034 млн руб.),

3. Финансирование общегосударственных вопросов (305 млн руб.),

4. Социальную политику (283 млн руб.),

5. Жилищно-коммунальное хозяйство (214 млн руб.).

Снижение финансирования:

По сути, единственным направлением, по которому запланировано снижение финансирование в 2022 г. по сравнению с утвержденными расходами 2021 г., является "Образование" (- 321 млн руб.).

Практически без изменений:

1. "Национальная безопасность и правоохранительная система"

2. "Охрана окружающей среды"

3. "Культура и кинематография"

4. "Средства массовой информации"

"Таким образом, в условиях заметного увеличения расходов в 2022 г., по сравнению с 2021 г. (на 4679 млн. рублей), практически весь прирост приходится на два направления: "Физическая культура и спорт" и "Национальная экономика". Очевидно, что основной причиной такого дисбаланса является проведение в 2023 г. XXXII Всемирной летней универсиады", - приходит к выводу Екатерина Захарчук, проанализировав бюджет.

В целом, по оценке экспертов, новый бюджет можно назвать консервативным, с ярко выраженной направленностью на поддержание текущего положения в городском хозяйстве, также у экспертов вызывает определенную озабоченность продолжающейся стагнацией уровня бюджетных расходов на одного жителя города.

Градоначальник Алексей Орлов также отмечал, что бюджет "сохранил свою социальную направленность" – это более 63% всех запланированных средств. В главные статьи расходов войдут: образование, социальная политика, культура, спорт и отрасли национальной экономики. От проведения масштабных спортивных мероприятий он ждет мощного эффекта развития.

"Благодаря проведению крупных мероприятий ожидается мощный эффект развития, который способствует росту инвестиций, повышению качества жизни горожан, модернизации городской транспортной инфраструктуры, увеличению количества социальных и спортивных объектов, а также благоустройству общественных пространств", – сказал глава Екатеринбурга.

Эксперты не могут не согласиться, что благодаря оттягивающим на себя большую часть бюджета мероприятиям (Всемирные студенческие игры, Чемпионат мира по футболу, празднование юбилея города, и т.д) повышается инвестиционная привлекательность города, которая и сейчас достаточно высока, по сравнению с другими областными центрами. Также увеличиваются инвестиции в городскую инфраструктуру, проведение крупных событий способствует узнаваемости города.

"Другой вопрос в дальнейшем использовании "наследия" таких проектов, эффективность которых можно отследить на примере футбольного стадиона", - говорит Екатерина Захарчук.

Городские власти продолжают настаивать на том, что бюджет способствует реализации национальных проектов, обещают, что в следующем году увеличится количество школьных мест на 2 тыс. Но, как показывает опыт, для социальных сфер у нас не всегда находятся средства, тут без федеральной помощи никак?

Эксперт УрО РАН Екатерина Захарчук подтверждает, что в последнее десятилетие реализуется практика "софинансирования" социальных проектов из регионального и федерального бюджетов, когда основной объем расходов компенсировался муниципальному бюджету. "В данном контексте можно предположить, что увеличение количества школьных мест на запланированную величину может быть реализовано лишь при выделении запланированных (либо дополнительных) финансовых ресурсов из федерального бюджета", - говорит эксперт.

"Другим направлением повышения доходов бюджета должно стать активизация деятельности малого бизнеса. Для этого рекомендуется проводить агитацию и социальную рекламу, стимулирующую к регистрации фрилансеров в качестве самозанятых граждан. Это позволит более эффективно использовать резерв роста доходной части бюджета посредством выявления скрытых доходов, в т.ч. доходов от сдачи в аренду жилых помещений и обложения его (дохода) подоходным налогом, либо новым налогом на самозанятых граждан", - считает Екатерина Захарчук.

В то же время, наибольший мультипликативный эффект по налоговым поступлениям в бюджет Екатеринбурга будут иметь инвестиции, ведущие к увеличению количества объектов недвижимости и освоению новых земельных участков на территории города, считают эксперты.

Два года пандемии сильно ударили по бизнесу в стране в целом и в Екатеринбурге в частности. Последние месяцы стали настоящим вызовом для бизнеса в сфере обслуживания - вход по куар-кодам и другие ограничения (по размещению гостей в ресторане, зрителей в кинозалах) снизили активность бизнеса.

"Зависимость активности бизнеса и доходов городского бюджета достаточно сильная, поскольку основные налоги, составляющие собственную налоговую базу, составляют налоги на малый бизнес и налог на доходы физических лиц. Например, в 2021, на фоне короновирусных ограничений, собственные доходы бюджета снизились на 10%, и восстановление доходов ожидается лишь в 2022 г. Однако степень восстановления налоговых доходов будет сильно зависеть от новых ограничений", - приходят к выводу эксперты.