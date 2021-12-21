Екатеринбургские депутаты о принятии бюджета: "Весь процесс прошел цивилизованно"

Сегодня, 21 декабря, депутаты думы Екатеринбурга приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Приоритетные направления главного финансового документа уральской столицы народным избранникам представил глава Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что бюджет сохранил свою социальную направленность – более 63% всех запланированных средств. В главные статьи расходов войдут: образование, социальная политика, культура, спорт и отрасли национальной экономики.

Общий объём доходов муниципальной казны на 2022 год запланирован в размере 56 миллиардов 408 миллионов рублей, в 2023 году – 58 миллиардов 887 миллионов рублей, в 2024 году – 53 миллиарда 888 миллионов рублей. Структура доходов бюджета уральской столицы на следующий год будет формироваться из налоговых и неналоговых доходов – 26 миллиардов 817 миллионов рублей и безвозмездных поступлений – 29 миллиардов 591 миллион рублей.

Средства городского бюджета будут направлены, в частности, на подготовку к масштабным мероприятиям – XXXII Всемирным летним студенческим играм 2023 года и 300-летию столицы Урала.

"Благодаря проведению крупных мероприятий ожидается мощный эффект развития, который способствует росту инвестиций, повышению качества жизни горожан, модернизации городской транспортной инфраструктуры, увеличению количества социальных и спортивных объектов, а также благоустройству общественных пространств", – сказал глава Екатеринбурга.

Также городские власти уделили особое внимание реализации национальных проектов. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" планируется развитие нового района Академического и микрорайона Солнечного. Продолжатся работы по рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов "Широкореченский", предусмотренных нацпроектом "Экология". А средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут направлены на ремонт улично-дорожной сети.

Как рассказал Накануне.RU депутат Екатеринбургской городской думы, член постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Владимир Крицкий, бюджетный процесс прошел цивилизованно.

"Параметры бюджета были другими, а вся остальная схема принятия - та же самая. Были ли споры? Они в депутатской деятельности существуют всегда, но не носят принципиального характера. Сегодня были предложения по частичному изменению направления средств, но это бывает каждый год. В целом, бюджетный процесс прошел цивилизованно и в полном соответствии с теми чаяниями, которые каждый депутат возлагает на него", - отметил Крицкий.

Этого же мнения придерживается руководитель фракции КПРФ в Екатеринбургской городской думе Роман Ступников.

"Если брать в среднем, все прошло более-менее на уровне прошлых лет. Были у нас в прошлые года разные рассмотрения бюджета: где-то потише, где-то погромче. Но в целом, сегодня все прошло спокойно", - рассказал Накануне.RU депутат-коммунист.

Как отметил парламентарий Алексей Вихарев, бюджет принимается не за один день - огромная работа шла на протяжении нескольких месяцев.

"В течение года депутаты вместе с Алексеем Орловым выезжали в округа, где обсуждали проблемы горожан на месте. Также с ноября была проделана большая работа - на профильных комиссиях депутаты с сотрудниками администрации обсудили все параметры бюджета. Самое главное, что он остается социальным: большая часть средств пойдет на поддержку школ, спорта и социальной поддержки жителей Екатеринбурга", - добавил народный избранник.

Напомним, что в начале декабря был принят бюджет Свердловской области на 2022 год.