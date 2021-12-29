Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдачу российского гражданства

Президент России внес в Госдуму законопроект о гражданстве. В нем появляется институт прекращения гражданства для людей, ранее получивших его. Он будет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство, также расширяется список преступлений, за которые можно лишиться гражданства (речь о приобретенном гражданстве, а не о полученном по праву рождения) – это и наркопреступления, и преступления против государства.

Законопроект распространяет процедуру упрощенного приема в гражданство на более чем 20 категорий, среди них:

- соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

- те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации);

Законопроект оставляет в ведении президента только прием в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:

- ветеранов Великой Отечественной - граждан бывшего СССР;

- имеющих особые заслуги перед Россией;

- тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

В категории лиц, которым в законопроекте будет дано право на упрощенное приобретение российского гражданства, не включены инвесторы.