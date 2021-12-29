За год магазины Прикамья оштрафовали почти на 100 миллионов за нарушение антиковидных мер

В Пермском крае в декабре около 50% объектов торговли не соблюдали антиковидные меры, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Прикамью

С 3 по 23 декабря 2021 года ведомство проверило 133 организации продовольственной и непродовольственной торговли на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Были выявлены нарушения на 53 объектах. Основные нарушения: работа персонала без средств индивидуальной защиты, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, запаса масок. Не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание, нет графиков проведения уборки, не организован "входной фильтр" для работников, применяются антисептики неизвестного происхождения, нет отметки о соблюдении социальной дистанции.

Нарушителям грозят меры административного воздействия: вплоть до приостановки работы.

Всего с марта 2020 года было проверено более 26 тысяч объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 млн руб., деятельность 197 объектов приостановлена.