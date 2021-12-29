29 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Джоан Роулинг (2017) | Фото:Wikimedia Commons

Джоан Роулинг все-таки появится в новогоднем шоу к 20-летию "Гарри Поттера"

Писательница Джоан К. Роулинг все-таки появится в нашумевшем еще до выхода в эфир новогоднем шоу, посвященном 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере.

По данным The Independent, в новом анонсе шоу есть как минимум архивные кадры с писательницей, снятые в 2019-м году. Возможно, она появится и в "реальном" времени, но создатели проекта пока держат этот момент в секрете.

Между тем, актеры, исполнившие роли Гарри Поттера Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, будут обсуждать, как творчество Роулинг повлияло на каждого из них. А ведь именно Эмму Уотсон, Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта ранее называли противниками появления Роулинг в программе – у них с писательницей разошлись взгляды на трансгендеров.

Сообщалось, что актерам не нравятся "консервативные" взгляды Роулинг, которая отказывается признавать женщинами насильников-трансгендеров, да и вообще не терпит, когда вещи не называют своими словами.

В новом анонсе шоу, которое должно выйти в эфир на HBO 1 января, Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, говорит, что в момент появления "Гарри Поттера" многие люди всерьез говорили о скорой "смерти чтения". Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, соглашается: "Это одна из многих причин, по которым я так восхищаюсь Джоан Роулинг – миллионы теперь читают книги, хотя они бы ни за что не стали читать, если бы не "Гарри Поттер". Вот такая она – сила литературы".

Теги: джоан роулинг, гарри поттер, трансгендеры



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