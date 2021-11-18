18 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Джоан Роулинг (2017) | Фото:Wikimedia Commons

Джоан Роулинг не пригласили на юбилей "Гарри Поттера" из-за "трансфобных" высказываний

Стали известны некоторые подробности о воссоединении актеров и других членов съемочной группы "Гарри Поттера" в честь 20-летия выхода первого фильма серии. Напомним, шоу в честь этой даты выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В нем уже анонсировано участие Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Эммы Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперта Гринта (Рон Уизли). Однако на праздник не пригласили самого главного человека в этой истории – "маму" волшебника, писательницу Джоан Роулинг.

Издание Hollywood Reporter предполагает, что причиной стали "трансфобные" высказывания писательницы.

Хотя Роулинг едва ли можно назвать гомофобом (она, например, не раз рассказывала, кто из героев ее произведений является гомосексуалистом), она выступает за то, чтобы называть вещи своими именами. В частности, как-то писательница ввязалась в интернете в дискуссию о том, как следует называть "человека с менструациями". Роулинг возмутило определение "люди, которые менструируют" – его автор не хотел говорить "женщины", поскольку относит к последним трассексуалов, фактически являющихся мужчинами. "Люди, которые менструируют. Уверена, для этих людей есть какое-то специальное слово. Помогите-ка вспомнить. Жунщины? Жэнщуны? Жумщены?", - с сарказмом написала Роулинг в комментариях.

После этого от Роулинг начали отворачиваться многие известные приятели, поддерживающие ЛГБТ-движение. Среди них числятся как раз Рэдклифф и Уотсон.



Теги: джоан роулинг, гарри поттер, транссексуал



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