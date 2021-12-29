Замглавы района в Челябинской области задержали за взятку

В отношении заместителя главы Ашинского района Семёна Авраменко возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый получил 50 тыс. рублей за заключение муниципального контракта на приобретение жилья для граждан, из числа детей сирот, от заинтересованного местного жителя.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.