29 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Россия НАТО (2012) | Фото:

Боррель назвал требования России о нерасширении НАТО на восток неприемлемыми

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования Москвы о нерасширении ЕС и НАТО на восток "чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями", особенно в отношении Украины.

Он добавил, Россия впервые "представила свою повестку в письменной форме". По словам дипломата, так делают только победители, "говорят, что это и то - мои условия", пишет Regnum.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии. Заседание Совета Россия—НАТО, на котором обсудят данные гарантии, может состояться 12 января.

Западные СМИ сообщили, что у стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.

Теги: россия, нато, жозеп боррель



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