В Югре ликвидировали волка, державшего в страхе жителей Березовского района

В поселке Березово охотникам удалось ликвидировать волка, держащего в страхе всю округу, сообщили Накануне.RU в администрации.

"В ходе проведения превентивных мероприятий, направленных на недопущения нападения дикого животного (волка) на население пгт. Березово, дикое животное изъято из среды обитания. Управление гражданской защиты населения выражает благодарность всем привлеченным волонтерам", - говорится в сообщении.

Волка вычислили и убили после того, как он растерзал очередную собаку.

Ранее жители района сообщали о гибели как минимум пяти собак. Жители боялись отпускать детей в школы, называя сложившуюся ситуацию "волкдауном".