28 Декабря 2021
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Общество В России
Пробка, фуры, Керченский пролив (2014) | Фото: Накануне.RU

В ФТС опровергли информацию об очереди из тысячи фур на границе с Китаем

Федеральная таможенная служба России не фиксирует огромных очередей из грузовиков на российско-китайской границе.

Ранее "Известия" сообщили, что более тысячи фур скопилось на границе России и КНР. По этой причине россияне могут остаться без новогодних подарков.

По данным издания, после того, как 3 декабря из-за коронавируса были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с КНР, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это привело к коллапсу. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФТС, на границе с Китаем 27 декабря действительно отмечалось скопление примерно 150 фур. Однако, отметили в ведомстве, это не является существенным, учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны.

В ФТС заявили, что транспортные средства в российских пропускных пунктах своевременно оформляются таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Досмотр также осуществляется незамедлительно в соответствии с регламентом.

Теги: фтс, фуры, очередь, граница с китаем



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