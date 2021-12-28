В ФТС опровергли информацию об очереди из тысячи фур на границе с Китаем

Федеральная таможенная служба России не фиксирует огромных очередей из грузовиков на российско-китайской границе.

Ранее "Известия" сообщили, что более тысячи фур скопилось на границе России и КНР. По этой причине россияне могут остаться без новогодних подарков.

По данным издания, после того, как 3 декабря из-за коронавируса были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с КНР, все грузовики направились в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это привело к коллапсу. По предварительным данным, Китай может открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФТС, на границе с Китаем 27 декабря действительно отмечалось скопление примерно 150 фур. Однако, отметили в ведомстве, это не является существенным, учитывая пропускную способность пункта пропуска - 100 автомобилей в обе стороны.

В ФТС заявили, что транспортные средства в российских пропускных пунктах своевременно оформляются таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Досмотр также осуществляется незамедлительно в соответствии с регламентом.