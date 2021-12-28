28 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

"Уралкалий" и "Уралхим" на 9% проиндексируют зарплату сотрудникам

Компании "Уралкалий" и "Уралхим" проиндексируют тарифные ставки и оклады более 30 000 сотрудников. Общий размер индексации в компаниях составит 9%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Решение о повышении заработной платы сотрудников принято с учетом анализа рынка и производительности труда. Индексация для сотрудников компаний "Уралкалий" и "Уралхим" проводится ежегодно в соответствии с Коллективным договором.

Генеральный директор "Уралхим" Дмитрий Мазепин отметил, что одними из основных пунктов кадровой политики и корпоративных программ компании являются конкурентоспособная зарплата и установление четкой связи вознаграждения с результатами работы

"Мы понимаем, что успех компании зависит в первую очередь от сотрудников, профессионализм и заинтересованность которых являются залогом стабильного роста бизнеса. В "Уралхиме" действуют целевые корпоративные программы по поддержанию конкурентоспособного вознаграждения и мотивации на результативность", - подчеркнул он.

Гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук отметил, что "Уралкалий" на сегодняшний день является одним из самых привлекательных работодателей в Пермском крае. Компания предлагает своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, гарантий и преимуществ, предусмотренных социальным пакетом.

"Принятие решения об индексации заработной платы основано на принципах социальной ответственности и последовательности в поддержке сотрудников Группы "Уралкалий", - заявил он.

Теги: Уралкалий, Уралхим, индексация, зарплата



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