Добровольность на добровольности сидит и добровольностью погоняет, - депутат ГД о вакцинации детей

В Госдуме объяснили необходимость создания вакцины от коронавируса для детей и их вакцинации.

По словам главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, "дети болеют легче, но с приходом штамма "дельта" число болеющих детей стало уже значимым".

Он снова заверил, что вакцинация детей будет добровольной. По его мнению, скандальный приказ Минздрава о внесении поправок в нацкалендарь прививок не допускает двойного толкования.

"В приказе Минздрава ряд людей увидел возможность двойного толкования. Но по умолчанию там даже для детей старше 15 лет не предусмотрена вакцинация без письменного согласия родителей. Добровольность на добровольности сидит и добровольностью погоняет", - считает депутат.

Напомним, возможность обязательной вакцинации детей в приказе увидели коммунисты. С одобрения спикера Госдумы Вячеслава Володина фракция КПРФ потребовала от комитета по охране здоровья запросить в Минздраве разъяснения по этому поводу.