Госдума все-таки запросит у Минздрава разъяснения по поводу детской вакцинации от COVID-19

22 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума все-таки запросит у Минздрава разъяснения по поводу детской вакцинации от COVID-19

Сегодня в Госдуме продолжилось разбирательство на тему национального календаря прививок, а точнее – внесения в него прививки от коронавируса для детей в возрасте 12-17 лет.

Коммунисты продолжили настаивать на том, что нацкалендарь прививок по эпидемическим показаниям – это уже автоматически обязательная вакцинация. У "единоросса" Дмитрия Хубезова, возглавляющего комитет по охране здоровья, не удалось убедить коллег в обратном.

На последнем в этом году пленарном заседании глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина (КПРФ) вновь предложила запросить у Минздрава разъяснения по этому поводу. Напомним, накануне аналогичное предложение от коммунистов было отклонено сначала комитетом по охране здоровья, а затем – общим голосованием депутатов.

Сегодня слово взял Хубезов, которого вчера при рассмотрении вопроса не было. Он заявил: "Ни о какой обязательной вакцинации в приказе не идет. Более того – там должно быть заявление родителей. Для детей старше 15 лет будет два документа – информированное согласие и заявление родителей. Это у меня ответ Минздрава. Обязательной вакцинации детей нет, И двойного толкования в приказе нет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попытался обвинить Останину в том, что она озвучивает "неправильную информацию, внося тревогу в души родителей". Но Останина продолжила настаивать, что двойное толкование все же возможно, лично  она считает, что прививку сделали обязательной.

Тогда Володин поручил разобраться с вопросом своему первому заместителю Александру Жукову. Он должен будет создать группу из представителей трех комитетов (по здоровью, делам детей и по безопасности) и вместе с ними запросить у Минздрава все приказы и подзаконные акты.

"Обязательная вакцинация – недопустима! К детям нельзя подходить с этими лекалами, вы о чем говорите?!" – непонятно к кому обратился в конце Володин.

Теги: минздрав, нацкалендарь прививок, вакцинация, нина останина, дмитрий хубезов, вячеслав володин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9185

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Подобрать сабвуфер по выгодной цене на сайте www.mvideo.ru