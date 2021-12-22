Госдума все-таки запросит у Минздрава разъяснения по поводу детской вакцинации от COVID-19

Сегодня в Госдуме продолжилось разбирательство на тему национального календаря прививок, а точнее – внесения в него прививки от коронавируса для детей в возрасте 12-17 лет.

Коммунисты продолжили настаивать на том, что нацкалендарь прививок по эпидемическим показаниям – это уже автоматически обязательная вакцинация. У "единоросса" Дмитрия Хубезова, возглавляющего комитет по охране здоровья, не удалось убедить коллег в обратном.

На последнем в этом году пленарном заседании глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина (КПРФ) вновь предложила запросить у Минздрава разъяснения по этому поводу. Напомним, накануне аналогичное предложение от коммунистов было отклонено сначала комитетом по охране здоровья, а затем – общим голосованием депутатов.

Сегодня слово взял Хубезов, которого вчера при рассмотрении вопроса не было. Он заявил: "Ни о какой обязательной вакцинации в приказе не идет. Более того – там должно быть заявление родителей. Для детей старше 15 лет будет два документа – информированное согласие и заявление родителей. Это у меня ответ Минздрава. Обязательной вакцинации детей нет, И двойного толкования в приказе нет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попытался обвинить Останину в том, что она озвучивает "неправильную информацию, внося тревогу в души родителей". Но Останина продолжила настаивать, что двойное толкование все же возможно, лично она считает, что прививку сделали обязательной.

Тогда Володин поручил разобраться с вопросом своему первому заместителю Александру Жукову. Он должен будет создать группу из представителей трех комитетов (по здоровью, делам детей и по безопасности) и вместе с ними запросить у Минздрава все приказы и подзаконные акты.

"Обязательная вакцинация – недопустима! К детям нельзя подходить с этими лекалами, вы о чем говорите?!" – непонятно к кому обратился в конце Володин.