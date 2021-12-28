Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость пройден

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что пик роста цен на недвижимость в стране позади.

"У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами", - сообщила глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом она добавила, что торопиться брать ипотеку сейчас на фоне ожидания роста ставок по ней не следует, надо исходить из индивидуальных условий.

По словам Набиуллиной, когда люди видят, что и цены на жилье растут, и ставки могут начать расти, стараются купить это жилье, но не стоит поддаваться "эмоциональному поведению".

Ранее генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что очередное повышение Банком России ключевой ставки ( до 8,5%) приведет к тому, что ставки по ипотеке на новостройки в следующем году поднимутся до 10-10,2%.

ЦБ сообщал, что на 1 ноября средняя ипотечная ставка в России составляет 7,7% - но это с учетом льготной ипотеки.