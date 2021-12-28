Глава комитета ГД по здравоохранению предлагает вакцинировать 90-95% людей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") считает, что в России нужно достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне "80% и больше". "Хотя сейчас уже есть данные, что нужны 90-95%, и этой цифры хорошо бы достигнуть за полгода", - сказал журналистам Хубезов. Он не назвал источник данных о необходимости формирования такого уровня иммунитета.

Напомним, накануне о необходимости вакцинировать сто процентов населения заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Хубезов заявил, что не может "как врач" до конца понять отказ от вакцинации. Он винит в таком явлении как "антипрививочники" фейки, "которые заморочили людям голову". При этом число врачей, выступающих против вакцинации, по его мнению, минимально.

Глава комитета также призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин, однако не стал комментировать возможность одностороннего признания в России иностранных препаратов. "Взаимное признание вакцин – это то, к чему мы должны стремиться, здесь двух мнений быть не может. Это очень облегчит наш быт, наших иностранных гостей", - заявил депутат.