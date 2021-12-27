Матвиенко хочет 100-процентной вакцинации россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за 100-процентную вакцинацию россиян. "Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100-процентная вакцинация наших граждан", - заявила председатель палаты журналистам.

Она отметила, что "ковид мы еще не победили".

Матвиенко критически настроена по отношению к противникам вакцинации: "У антиваксеров нет аргументов, одни выдумки. Когда нас в детстве прививали – никто не ставил вопрос: надо делать или нет. В результате нам удалось победить эти инфекционные болезни".

При этом она снисходительно относится к тем гражданам, которые, вопреки советам Роспотребнадзора, собираются на новогодние каникулы за границу: "Сейчас вопрос запоздалый, потому что большинство граждан уже определились, где они будут проводить Новый год. Есть риски, которые не зависят от России. Есть страны, куда собираются россияне, которые могут резко закрыть границы и нельзя будет просто выехать оттуда. Потом приходится организовывать вывозные рейсы, спасать наших граждан. Но нет ответственных и безответственных граждан, нам не нужны эти разделения", - полагает спикер СФ. Она добавила: "Новый год надо провести в кругу семьи, с близкими, на свежем воздухе, но это лишь советы. Решать самим гражданам".