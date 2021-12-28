28 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске из-за нарушений приостановили работу пансионата для пожилых людей

В Магнитогорске на 30 суток приостановили работу пансионата "Апрель" для пожилых людей из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Было установлено, что помещения для проживания и рабочие помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, отсутствует медицинский пункт, не проводится дезинфекция, дезинсекция. Постояльцам подаются продукты, которые приобретаются без товаросопроводительных документов, не проводится ежедневный осмотр сотрудников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, медицинский осмотр персоналом не пройден. Сотрудники не обеспечены санитарной одеждой.

В цокольном этаже, где находятся комнаты для круглосуточного пребывания не мобильных престарелых постояльцев, нет эвакуационных выходов. Автоматические установки пожарной сигнализации не оборудованы бесперебойными источниками электропитания.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела. За нарушение требований противопожарной безопасности он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Теги: пансионат, нарушения, прокуратура, суд,



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