В Магнитогорске из-за нарушений приостановили работу пансионата для пожилых людей

В Магнитогорске на 30 суток приостановили работу пансионата "Апрель" для пожилых людей из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Было установлено, что помещения для проживания и рабочие помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, отсутствует медицинский пункт, не проводится дезинфекция, дезинсекция. Постояльцам подаются продукты, которые приобретаются без товаросопроводительных документов, не проводится ежедневный осмотр сотрудников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, медицинский осмотр персоналом не пройден. Сотрудники не обеспечены санитарной одеждой.

В цокольном этаже, где находятся комнаты для круглосуточного пребывания не мобильных престарелых постояльцев, нет эвакуационных выходов. Автоматические установки пожарной сигнализации не оборудованы бесперебойными источниками электропитания.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела. За нарушение требований противопожарной безопасности он оштрафован на 20 тыс. рублей.