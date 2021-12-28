В Челябинской области изъяли контрафактный парфюм на 4,5 млн рублей

Ущерб составил 4,5 млн рублей. Товар изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Контрафакт пытались ввезти в Россию из Казахстана. Автомобиль остановили вблизи Троицка, в ходе досмотра обнаружили более тысячи флаконов парфюмерной продукции мировых брендов с признаками контрафакта.

В Челябинской области таможенники задержали партию поддельной парфюмерии на 4,5 млн рублей, которую везли в Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской таможни.





