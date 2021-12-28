Югорчан призвали воздержаться от поездок по зимнику "Сергино-Андра"

В Югре возобновили движение по зимнику "Сергино-Андра", ранее закрытое в связи с погодными условиями.

Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей, проезд легкового автотранспорта по ледовой переправе осуществляется в реверсивном режиме с интервалом в час.

Однако дорожники предупреждают, что риски образования снежных заносов сохраняются, и призывают воздержаться от поездок без крайней необходимости или, по возможности, воспользоваться дорогой через Октябрьский.