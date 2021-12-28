В Челябинске прокуратура проверит контракт на установку новых арт-объектов на набережной Миасса

В Челябинске прокуратура проводит проверку по установке новых арт-объектов на набережной Миасса. На трех китов из городского бюджета было выделено 9,7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокуратура проверяет исполнение муниципального контракта, запрошена конкурсная документация. Для проверки соответствия цены контракта и качества выполненных работ к проверке привлечены специалисты контрольно- счетной палаты города. Также будет проведена экспертиза, которая даст оценку выполненным работам.

Напомним, в декабре на набережной установили арт-объект – "Три кита". Стоимость контракта составила 9,7 млн рублей, он был заключен с ООО "Городской дизайн". Однако жители не оценили новый арт-объект. По словам челябинского урбаниста Льва Владова, в городе установили "несколько килограмм металлолома по цене двухкомнатной квартиры". После этого глава Челябинска Наталья Котова поручила провести независимую экспертизу новых арт-объектов.