28 Декабря 2021
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

В УрФО растёт число самозанятых

Уральский полпред Владимир Якушев и министр экономического развития России Максим Решетников обсудили макроэкономическое развитие Уральского федерального округа, социально-экономические показатели 2021 г., сообщили Накануне.RU в полпредстве.

УрФО поддерживает общероссийскую тенденцию к росту числа занятых в МСП. В УрФО числится почти 500 тыс. субъектов МСП, растёт число самозанятых – 270 тыс. человек (что на 134 тыс. больше, чем годом ранее). Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 г. составляет 106,4%. За счёт нарастания промпроизводства в ЯНАО и ХМАО индекс по итогам 2021 г. может показать ещё более высокие результаты.

"Социально-экономические показатели округа выглядят в целом позитивно, но мы также видим точки роста – нужно стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции", - отметил Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев, Максим Решетников



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