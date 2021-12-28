28 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Главный тренер "Автомобилиста" объяснил замену вратаря перед буллитами с "Барысом"

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" в гостях уступил "Барысу" из Нур-Султана. Встреча состоялась в понедельник и завершилась победой хозяев по буллитам.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. В итоге победителя определяла серия буллитов: отражать штрафные броски в составе "Автомобилиста" вышел Владимир Галкин, сменивший Дмитрия Шикина. Вратарь справился с тремя бросками из пяти, а екатеринбуржцы реализовали только одну попытку. Победный буллит "Барыса" на счету Линдена Вея.

После игры главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин объяснил замену голкипера перед определяющей серией.

"Поговорили с тренером по вратарям и приняли такое решение. Много бросков было по воротам по ходу игры - больше 30. Поэтому так решили", - цитирует наставника официальный сайт екатеринбургского клуба.

Следующий поединок подопечные Заварухина проведут в родных стенах: 29 декабря команда встретится с казанским "Ак Барсом". Это будет заключительная игра "Автомобилиста" в 2021 году.

Теги: Автомобилист, вратарь, буллиты, Барыс



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