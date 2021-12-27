Участники убийства спецназовца Белянкина получили от пяти до 20 лет колонии

Суд в Московской области вынес приговоры обвиняемым по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Мособлсуд признал виновными Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна, Гранта Айрапетяна в совершении преступлений по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство". Ходжаян получил 20 лет колонии строгого режима, Грант – 18 лет, Гамлет - 17 лет.

Также они обязаны выплатить 10 миллинов компенсации семье убитого.

Кроме того, суд признал виновными по статье "хулиганство" Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна. Им дали сроки от 5 до 5,5 лет общего режима.

Убийство произошло летом 2019 года. Белянкин шел мимо кафе в подмосковном Путилкове и увидел, как толпа избивала мужчину. Сообщалось, что он выстрелил в воздух из травматического пистолета, а после – начал стрелять по ногам нападавших. Однако один них нанес Белянкину ножевое ранение в сердце, от которого 24-летний мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин. После драки были задержаны девять участников конфликта. Один из фигурантов дела скрылся в Армении. После объявления в международный розыск он был также задержан, но через некоторое время правоохранительные органы Армении выпустили его на свободу.