Мэр Екатеринбурга объявил конкурс в Instagram с "секретным" призом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее поздравление с наступающим Новым годом.

Как рассказал глава города на своей странице в соцсети, несколько месяцев назад в мэрии устраивали конкурс Instagram-поздравлений с Днем города. Орлов признался, что был поражен, сколько людей приняло в нем участие и сколько креатива они проявили. И теперь в администрации придумали новый конкурс.

"Нужно записать поздравление Екатеринбургу и екатеринбуржцам с пожеланиями в 2022 году и подписаться на Instagram-страницу glava.ekb. После чего опубликовать поздравление на своей странице, снабдив его хэштегом #Екатеринбург2022 и отметкой @glava.ekb", - сообщил мэр.

Итоги он пообещал подвести сразу после новогодних каникул.

"А призом победителям станет… Ну, это пока секрет!", - заключил Алексей Орлов.