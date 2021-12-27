27 Декабря 2021
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Ледовый городок (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга объявил конкурс в Instagram с "секретным" призом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее поздравление с наступающим Новым годом.
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Как рассказал глава города на своей странице в соцсети, несколько месяцев назад в мэрии устраивали конкурс Instagram-поздравлений с Днем города. Орлов признался, что был поражен, сколько людей приняло в нем участие и сколько креатива они проявили. И теперь в администрации придумали новый конкурс.

"Нужно записать поздравление Екатеринбургу и екатеринбуржцам с пожеланиями в 2022 году и подписаться на Instagram-страницу glava.ekb. После чего опубликовать поздравление на своей странице, снабдив его хэштегом #Екатеринбург2022 и отметкой @glava.ekb", - сообщил мэр.

Итоги он пообещал подвести сразу после новогодних каникул.

"А призом победителям станет… Ну, это пока секрет!", - заключил Алексей Орлов.

Теги: Орлов, конкурс, Instagram, приз



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