В Перми согласовали пикет против QR-кодов

Власти Перми согласовали пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации. Об этом в соцсетях сообщили организаторы пикета, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально было заявлено другое место - площадь перед драмтеатром. Однако согласована была площадка в Парке камней около станции Пермь II. Поводом для переноса места стало то, что у драмтеатра якобы уже согласовано другое публичное мероприятие. Пикет намечен на 12.00. Число участников ограничено - не более 50 человек.

"Пермские власти согласовали пикет против насильственной вакцинации и QR-кодов, хотя и поиздевались всласть, еще и задвинули из центра на задворки в парк камней. Ну хоть так пермяки выскажут свою позицию, и то вперед!" - отметил пермский активист Роман Юшков.