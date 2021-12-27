27 Декабря 2021
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пикет против QR-кодов, протест, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми согласовали пикет против QR-кодов

Власти Перми согласовали пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации. Об этом в соцсетях сообщили организаторы пикета, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально было заявлено другое место - площадь перед драмтеатром. Однако согласована была площадка в Парке камней около станции Пермь II. Поводом для переноса места стало то, что у драмтеатра якобы уже согласовано другое публичное мероприятие. Пикет намечен на 12.00. Число участников ограничено - не более 50 человек.

"Пермские власти согласовали пикет против насильственной вакцинации и QR-кодов, хотя и поиздевались всласть, еще и задвинули из центра на задворки в парк камней. Ну хоть так пермяки выскажут свою позицию, и то вперед!" - отметил пермский активист Роман Юшков.

Теги: пикет против QR-кодов, протест, митинг



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