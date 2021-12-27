Закон о QR-кодах в общественных местах ко второму чтению может быть серьезно доработан - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает концепцию законопроекта о QR-кодах в общественных местах "понятной". "Закон дает новые инструменты в борьбе с пандемией. Очень правильно, что его еще раз (после первого чтения в Госдуме – прим. ред.) направили на согласование в регионы и общественным организациям. Ко второму чтению он может быть серьезно доработан", - отметила председатель палаты.

"Безусловно, есть вопросы. Все они должны быть прописаны. Если нет смартфонов, если люди живут в отдаленных районах – будет обязательства регионам в письменном виде готовить сертификаты и доставлять их в отдаленные районы. По отдельным категориям граждан предложено уже в первом чтении обозначить в законе особый подход, например, для военнослужащих, разглашение персональных данных которых невозможно", - рассказала Матвиенко о тех поправках, которые считает возможными к внесению ко второму чтению.