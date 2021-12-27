27 Декабря 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
коротчаево стела (2005) | Фото: Накануне.ru

На ямальском вокзале сгорели три строителя

В реконструируемом здании железнодорожного вокзала в Коротчаево сгорели несколько рабочих, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

Ночью 22 декабря в подсобном помещении реконструируемого здания железнодорожного вокзала станции Коротчаево произошло возгорание. Во время тушения обнаружены тела троих рабочих коммерческой организации, один из которых являлся несовершеннолетним (2004 г.р.). Погибшие во время реконструкции вокзала занимались строительством.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Теги: Коротчаево, вокзал, пожар



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