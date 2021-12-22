22 Декабря 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое пожар на железнодорожном вокзале унес жизни трех рабочих

Ночной пожар на железнодорожном вокзале по ул. Шоссейная в Новом Уренгое унес жизни трех человек. Все они оказались работниками "Северстройсервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На место трагедии выехал новоуренгойский транспортный прокурор. Следственные органы проводят процессуальную проверку, по итогам которой будет вынесено решение. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о противопожарной безопасности

Сообщается, что рабочие вели строительные работы - вокзал не функционировал в связи с реконструкцией. Задержек поездов нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что пожар произошел в 1.48 по местному времени, а ликвидирован был в 2.37. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России.

"В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы спецтехники, а также два человека личного состава и одна единица спецтехники добровольной пожарной дружины. Огнем повреждено: комната отдыха на площади 25 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Теги: пожар, новый уренгой, вокзал, рабочие, Северстройсервис



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