В Лангепасе госпитализировали мэра

Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

В администрации города эту информацию Накануне.RU комментировать не стали. Обязанности главы администрации в настоящий момент исполняет Мечислав Бусинский. Он заменял главу города на новогодних елках и провел вместо него оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники сообщает, что якобы мэр города две недели назад потерял маму, и в связи с этим печальным событием не выходил на работу.

Сергей Горобченко избран мэром Лангепаса 1 ноября. С марта по октябрь 2021 года чиновник занимал пост заместителя главы Сургута.