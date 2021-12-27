27 Декабря 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Сергей Горобченко (2021) | Фото: Администрация Лангепаса

В Лангепасе госпитализировали мэра

Глава Лангепаса Сергей Горобченко госпитализирован. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

В администрации города эту информацию Накануне.RU комментировать не стали. Обязанности главы администрации в настоящий момент исполняет Мечислав Бусинский. Он заменял главу города на новогодних елках и провел вместо него оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники сообщает, что якобы мэр города две недели назад потерял маму, и в связи с этим печальным событием не выходил на работу.

Сергей Горобченко избран мэром Лангепаса 1 ноября. С марта по октябрь 2021 года чиновник занимал пост заместителя главы Сургута.

Теги: Сергей Горобченко, Мечислав Бусинский, госпитализация



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