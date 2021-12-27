Текслер назначил замминистра культуры Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Дмитрия Столбова заместителем министра культуры региона — начальником управления. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Дмитрий Столбов до июня 2019 года возглавлял центр развития туризма Челябинской области.
Напомним, в ноябре Алексей Текслер освободил от должности заместителя министра культуры Челябинской области Николая Сазонова.