25 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Артисты Санкт-Петербурга продолжают критиковать городскую власть за бездействие

Еще одним артистом, который не побоялся негативно высказаться в адрес Смольного стал солист группы «KREC» Артем Бровко. Он заявил, что все жители Северной столицы мучаются из-за бездействия городских властей.

Также исполнитель выразил поддержку актеру Ивану Краско, который написал жалобу на имя президента России Владимира Путина. По мнению Бровко, пенсионера поймут только те, кто действительно волнуется за свой город и его состояние, ставшее сейчас критическим.

Кроме этого, репер сообщил, что по улицам Северной столицы практически невозможно передвигаться как пешком, так и на машине. Дороги все в снегу и наледи. По его словам, такая ситуация уже стала привычной для Петербурга.

«Я не понимаю, почему они не реагируют на критику и не исправляют свои ошибки – это сложно объяснить. Ведь, казалось бы, пора уже сделать выводы. Не знаю, как на них повлиять», - заявил Бровко.

Артист отметил, что нынешним чиновникам необходимо уйти в отставку и на их место должны встать люди, которые будут решать проблему или стараться что-то делать для города, но никак не сидеть сложа руки. Больше всех сейчас в опасности находятся старики, для которых каждый выход на улицу становится опасным для жизни испытанием.

Теги: артем бровко, смольный, уборка снега, иван краско, северная столица



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