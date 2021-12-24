Из подземных хранилищ Европы отобран уже 41% газа, закачанного в этом году

Европа уже отобрала из своих подземных хранилищ 41% от объема газа, который был закачан в ПГХ в этом году, сообщили в "Газпроме", сославшись на данные Gas Infrastructure Europe. Это данные на 22 декабря, а 4 декабря процент отобранного газа составлял около 23%, таким образом, всего за три недели было отобрано около 20% запасов.

"Отметим, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно", - говорится в сообщении "Газпрома".

В середине декабря стало известно, что запасы газа в Германии находятся на рекордно низком уровне. На 16 декабря уровень запасов составлял 59%, заявил управляющий директор ассоциации операторов подземных хранилищ (INES) Себастьян Блешке в интервью Handelsblatt.

По словам Блешке, расходование идет более быстрыми темпами, чем в прошлые годы. "Поскольку настоящая зима еще впереди, с нашими сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться осторожно. Если расходование будет идти такими же темпами, как сейчас, то уровень запасов в феврале будет очень низким", - отметил управляющий директор INES.