Запасы газа в Германии опустились до исторически минимального уровня – заполнено 59% ПГХ

Запасы газа в Германии находятся на рекордно низком уровне. Текущий уровень запасов в подземных хранилищах страны – 59%, заявил управляющий директор ассоциации операторов подземных хранилищ (INES) Себастьян Блешке в интервью Handelsblatt.

По словам Блешке, расходование идет более быстрыми темпами, чем в прошлые года. "Поскольку настоящая зима еще впереди, с нашими сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться осторожно. Если расходование будет идти такими же темпами, как сейчас, то уровень запасов в феврале будет очень низким", - отметил управляющий директор INES.

Чтобы справиться с дефицитом в феврале консорциум операторов газовых сетей Trading Hub Europe объявил тендер на закупку газа с поставкой в конце зимы. Но пока неизвестно, найдутся ли желающие поучаствовать в нем. По мнению Блешке, привлечь поставщиков в текущей ситуации будет "определенно сложной задачей". Впрочем, в федеральном министерстве экономики объявление тендера назвали "нормальным процессом".