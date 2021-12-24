Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе, - Захарова

В МИД РФ сообщили, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе.

Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, конкретные сроки этой встречи будут определены позднее.

"Сейчас в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", - цитирует Захарову "Интерфакс".

Ранее посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан сообщил, что в США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

СМИ сообщили, что у стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.