В пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два пациента

Пожар произошел в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани. По предварительным данным, погибли два пациента, находившиеся в отделении.

Медучреждение является ковидным госпиталем.

Пожар уже удалось потушить, сейчас на месте работают медики, спасатели и следователи.

Причиной пожара в реанимации ковидной больницы, предварительно, стало возгорание кислородного оборудования, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.