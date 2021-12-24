24 Декабря 2021
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кислород, нехватка, коронавирус (2021) | Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

В пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два пациента

Пожар произошел в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани. По предварительным данным, погибли два пациента, находившиеся в отделении.

Медучреждение является ковидным госпиталем.

Пожар уже удалось потушить, сейчас на месте работают медики, спасатели и следователи.

Причиной пожара в реанимации ковидной больницы, предварительно, стало возгорание кислородного оборудования, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Теги: пожар, реанимация, ковидный госпиталь, погибшие, пациенты



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