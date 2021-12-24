24 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Нижний Тагил, администрация, глава города, счетная палата, городская дума (2017) | Фото: Накануне.RU

Против тагильских депутатов подан иск об отмене поправок в устав города

Против депутатов Нижнего Тагила подан судебный иск с требованием отменить итоги публичных слушаний по внесению изменений в устав города.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", с соответствующим заявлением в Ленинский районный суд обратился глава штаба "Справедливой России" в Нижнем Тагиле Александр Соловьев. Ответчиком по иску выступает Нижнетагильская городская дума.

Как сообщается в электронной картотеке суда, заявление было зарегистрировано 22 декабря. Судебное заседание по нему запланировано на 21 января 2022 года.

Напомним, предложенные мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым поправки в устав отменяют смешанную систему выборов. Планируется, что в 2022 году депутатов в местную думу будут избирать только по одномандатным округам.

Теги: депутаты, поправки, устав, суд, Нижний Тагил



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