24 Декабря 2021
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Спорт Москва
Фанаты ЦСКА жгут файеры. (2021) | Фото: Накануне.RU

ЦСКА получил штраф в 100 тыс. рублей за матч с "огненным шоу" из файеров

Футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушения на матче с "Зенитом". Тогда болельщики устроили "огненное шоу", запалив множество файеров, дымом от которых заволокло трибуны стадиона "ВЭБ-арена" в Москве. РИА Новости отмечает, что 100 тыс. руб. – минимальное возможное наказание за это нарушение.

Напомним, после окончания матча "с огоньком" полиция задержала несколько сотен футбольных фанатов, среди которых оказались женщины и несовершеннолетние. Их садили в автозаки прямо у выхода со стадиона и увозили в ближайшие отделы полиции.

Большую часть задержанных отпустили без последствий, составлен только 51 административный протокол: 25 по статье нарушение поведения зрителей на соревнованиях (14 из них – за использование пиротехники); 23 – за распитие алкоголя в публичных местах; пара протоколов составлена за мелкое хулиганство, один – за уклонение от исполнения административного наказания.

Также в полиции заявили, что стадион "ВЭБ-Арена", на котором проходил матч, "не соответствовал требованиям обеспечения безопасности при спортивных соревнованиях". В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Теги: цска, штраф, фанаты, файеры, задержания



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