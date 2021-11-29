На задержанных фанатов ЦСКА составили полсотни протоколов – МВД

В полиции прокомментировали задержание нескольких сотен футбольных фанатов после окончания матча ЦСКА - "Зенит", который прошел накануне в Москве.

Большую часть задержанных отпустили без последствий, составлен только 51 административный протокол: 25 по статье нарушение поведения зрителей на соревнованиях (14 из них – за использование пиротехники); 23 – за распитие алкоголя в публичных местах; пара протоколов составлена за мелкое хулиганство, один – за уклонение от исполнения административного наказания, передает ведомственное СМИ "МВД Медиа".

Также в полиции заявили, что стадион "ВЭБ-Арена", на котором проходил матч, "не соответствовал требованиям обеспечения безопасности при спортивных соревнованиях". В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Сейчас силовики продолжают проверки.

Напомним, задержания начались после матча – к стадиону приехал ОМОН, болельщиков садили в автозаки и увозили в полицию. В конце матча болельщики зажгли файеры, дымом заволокло трибуны.