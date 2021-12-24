На Южном Урале чиновников подозревают в халатности при предоставлении нуждающейся семье жилья

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Фершампенуазского сельского поселения при предоставлении нуждающейся семье жилья.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, решение районного суда на администрацию поселения была возложена обязанность предоставить нуждающейся семье жилое помещение по договору социального найма. В марте 2020 года мэрия получила из бюджета района 1,2 млн рублей на обеспечение нуждающихся в жилых помещениях граждан.

Однако мер для исполнения судебного решения чиновники не приняли.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки по факту незаконного бездействия должностных лиц администрации для решения вопроса об уголовном преследовании.