24 Декабря 2021
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Конфеты с изображением Путина (2021) | Фото: telegram-канал Подливтика 2.0 / t.me/politpodliva

Екатеринбургским школьникам на Новый год вручили конфеты с портретом Путина

В одной из школ Екатеринбурга в новогодних подарках обнаружили конфеты с изображением Владимира Путина.

Фото сладких угощений с портретом президента России опубликовал Telegram-канал "Подливтика 2.0". На снимках изображены конфеты-трюфели под названием "Very Victorious President" ("Очень победоносный президент"). На обертке нарисован Владимир Путин.

"В школьных подарках в Екатеринбурге обнаружено такое вот", - пишет канал.

Конфеты с изображением Путина(2021)|Фото: telegram-канал Подливтика 2.0 / t.me/politpodliva

В какой из школ уральской столицы ученикам дарят на Новый год такие конфеты, не уточняется. Получить комментарий в департаменте образования администрации Екатеринбурга на данный момент не удалось. По некоторым данным, решение о том, какие именно подарки вручать, мог принять родительский комитет школы.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Югорске разразился скандал: детям дали просроченные подарки к Новому году. Позже власти города заявили, что вручат им новые наборы конфет.

Теги: конфеты, Путин, школа, Екатеринбург



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