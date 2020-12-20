20 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
конфеты, производство, кондитерская фабрика (2010) | Фото:Накануне.RU

В Югорске детям, получившим просроченные подарки к Новому году, вручат новые наборы конфет

Мэр Югорска Андрей Бородкин в своём Instagram сообщил о том, что изъята партия просроченных новогодних наборов конфет, предназначавшихся детям. Тем, кто уже получил такие "подарки", вручат свежие, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В этом году руководство города через аукцион купило 300 наборов конфет, которые начали торжественно вручать. Однако вскоре мэру сообщили, что у наборов конфет из подарков вышел срок годности, о чем свидетельствует вкладыш внутри коробки.

"Оперативно провели проверку всей партии товара и выяснили, что при внешней качественной упаковке, маркировка действительно свидетельствует об истекшем сроке годности. Связались с победителем аукциона, наши претензии приняты, извинения принесены. Не думаем, что это сделано умышленно и конфеты действительно просрочены, возможно, это действительно ошибка в маркировке, как утверждает поставщик", - отметил Бородкин.

Просроченный новогодний набор, Югорск(2020)|Фото: vk.com/pantin_anton

Просроченный новогодний набор, Югорск(2020)|Фото: vk.com/pantin_anton

Вся партия подарков будет заменена – "речь идёт о здоровье детей", уточнил он.

"Уверен, что успеем поздравить ребятишек в срок, как и планировали. Родителям и детям, уже получившим подарки из этой партии, мы обязательно вручим новые, качественные", - резюмировал мэр.

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В Югорске детям, получившим просроченные подарки к Новому году, вручат новые наборы конфет

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Теги: Андрей Бородкин, Югорск, конфеты



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