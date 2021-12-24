Жителя Челябинской области будут судить за убийство младенца

В Челябинской области 30-летнего местного жителя будут судить за убийство 10-месячной дочери сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 10 сентября в частном доме в Уйском районе пьяный мужчина нанес удары ребенку, которые стали причиной смерти. Тело девочки он спрятал в погребе и скрылся.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям мужчину задержали.