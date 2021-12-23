В Челябинской области сгорел автомобиль председателя районного собрания депутатов

В Катав-Ивановске сгорел автомобиль председателя районного собрания депутатов Александра Васильева. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Солоцкую озарило зарево пожара.... У спикера районного собрания депутатов Васильева сгорел автотранспорт Toyota Land Cruiser", - рассказали в соцсетях.

В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля в Катав-Ивановском районе поступило в 23.57. Пожар удалось ликвидировать через 13 минут. На возгорание реагировали от МЧС 11 человек и две единицы техники.