Челябинские руководители прачечных заявили о риске вспышек эпидемии после отмены медицинских лицензий

Руководители челябинских прачечных, которые оказывают услуги медицинским организациям, заявили о рисках после исключения дезинфекции из медицинских видов деятельности. Теперь, как заявляют предприниматели, бытовые прачечные могут одновременно стирать белье туберкулезных больных и детских учреждений при помощи простых домашних машин и без специальных документов.

В Челябинской области с 2018 года УФАС стало требовать у компаний, оказывающих услуги по дезинфекции, наличие медицинской лицензии. Однако в сентябре 2018 года постановлением правительства РФ дезинфекцию исключили из медицинских видов деятельности. Теперь предприятиям не обязательно иметь медицинскую лицензию. В результате больницы и другие госучреждения заключают госконтракты с теми, у кого ниже цена.

"У нас в области только шесть прачечных, которые соответствуют требованиям для работы с медучреждениями. Имея соответствующее оборудование, персонал и укомплектованное по всем требованиям и нормам предприятие, мы физически не можем конкурировать с прачечной, имеющей в полуподвальном помещении две бытовых стиральных машины. Соответственно, госзаказ с медучреждением уходит к бытовой прачечной. К чему это приведет, можем только догадываться", - рассказала руководитель челябинской прачечной "Респект" Маргарита Витергольд.

По ее словам, теперь стирать белье туберкулезных и ковидных больных может любая прачечная, заключившая с медучреждением госконтракт.

"При этом в документации достаточно просто указать "санитарным нормам соответствуем". Никакого подтверждения заказчик запрашивать не обязан, ему важно, чтоб белье было постирано и как можно дешевле. А за последствия пусть отвечает исполнитель, который своими действиями привел к распространению инфекции", - подчеркнула она.

"Вы только представьте, что произойдет, когда с целью заработать копеечку, где-нибудь в гараже на простых домашних машинах будет стираться медицинское белье наравне с бельем детских учреждений или дорогих гостиниц", - отмечает руководитель "Индустрия чистоты" Владимир Шкитен.

Предприниматели считают, что корень проблемы в том, что соблюдение санитарных норм сегодня должным образом не контролируется. К законодательным пробелам добавилась и пандемия коронавируса, в связи с чем введен мораторий на проверку субъектов малого бизнеса.

"Для того чтобы у Роспотребнадзора были основания проверять на соответствие ГОСТу промышленной прачечной, которые могут надлежащим образом обслуживать больницы, в Роспотребнадзор должна поступить жалоба от самой больницы на ненадлежащее качество оказанных услуг, либо при вспышке эпидемии", - добавляет Маргарита Витергольд.

В связи с этим предприниматели считают, что необходимо срочно разграничить бытовые и промышленные прачечные. Сделать это можно путем замены требуемых недавно медлицензий на санитарно-эпидемиологическое заключение, которое будет выдавать Роспотребнадзор, открывая доступ на рынок компаниям, которые прошли специальную проверку.

"Ранее Роспотребнадзор вел учет учреждений, которые, при соблюдении всех требований, имели допуск до оказания таких услуг. На мой взгляд, это может быть одним из решений вопроса", - считает председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования Алексей Ларин.

В начале 2022 года члены Общественной палате Челябинской области намерены оценить сложившуюся ситуацию и выработать рекомендации, которые устроят всех участников.