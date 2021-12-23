Вице-спикера красноярского заксобрания Сергея Натарова арестовали по подозрению в растрате

Суд арестовал вице-спикера заксобрания Красноярского края Сергея Натарова (ЛДПР) на два месяца, ему вменяется восемь эпизодов растраты. Суд должен был вынести решение о мере пресечения накануне, но тогда депутата госпитализировали, заседание перенесли.

Натаров был задержан 21 декабря и помещен в СИЗО.

По информации СМИ, задержание может быть связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Красноярского края.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Заксобрание края.