23 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО
депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Натаров (2018) | Фото: ldpr.ru

Вице-спикера красноярского заксобрания Сергея Натарова арестовали по подозрению в растрате

Суд арестовал вице-спикера заксобрания Красноярского края Сергея Натарова (ЛДПР) на два месяца, ему вменяется восемь эпизодов растраты. Суд должен был вынести решение о мере пресечения накануне, но тогда депутата госпитализировали, заседание перенесли.

Натаров был задержан 21 декабря и помещен в СИЗО.

По информации СМИ, задержание может быть связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Красноярского края.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Заксобрание края.

Теги: сергей натаров, арест, краснофрский край, депутат, растрата



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