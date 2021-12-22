22 Декабря 2021
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видеообращение депутата Сергея Натарова против пенсионной реформы (2018) | Фото: YouTube

Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров 21 декабря задержан правоохранительными органами.

Как сообщает ТАСС, сейчас Натаров находится в изоляторе временного содержания.

По информации источника, задержание связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Красноярского края.

Антон Натаров был задержан в 2019 году, позднее его отправили под домашний арест. В то же время задержали бухгалтера регионального отделения ЛДПР Дениса Бундюка и часть нынешнего и бывшего руководства сайтов Newslab и "Дела.ru". В УФСБ сообщили, что участники ОПГ разработали схему по хищению денежных средств в особо крупном размере компании, финансируемой из бюджета города Игарка.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Заксобрание края, где занял пост вице-спикера.

Напомним, в 2018 году Натаров-старший выступил против пенсионной "реформы" правительства. В своем видеообращении депутат подчеркнул свое намерение, а а также его коллег по фракции, голосовать "категорически против" принятия правительственного законопроекта.

"Богатая страна не может решать свои проблемы просто в одностороннем порядке за счет населения", - заявлял Сергей Натаров.

Теги: сергей натаров, заксобрание красноярского края, антон натаров



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