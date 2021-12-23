23 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
рыбак подлёдный лов (2015) | Фото: Накануне.ru

На южноуральском озере погибли два рыбака

На озере Увильды погибли два рыбака из-за нарушений правил эксплуатации газовой горелки.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в районе базы отдыха "Урал" в километре от берега в одной из рыбацких палаток обнаружили тело пожилого мужчины из посёлка Магнитка.

Тело ещё одного рыбака нашли в 1,5 км от берега в палатке. В полицию обратились родственники, обеспокоенные его долгим отсутствием.

Тела рыбаков и их вещи транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции

Как отметили в пресс-центре, в обоих случаях трагедия произошла из-за нарушений правил эксплуатации газовой горелки.

Теги: озеро, Увильды, рыбак,



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